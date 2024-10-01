Нажив мільйони на деталях для дронів: на Закарпатті викрили оборудку підприємця

Бізнесмен підробив офіційні документи про постачання деталей, на підставі яких отримав кошти з місцевого бюджету.

У Закарпатській області правоохоронці викрили підприємця, який заробив 3,7 млн грн на фіктивних постачаннях комплектувальних до дронів для військових.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

Правоохоронці викрили схему привласнення та легалізації коштів під час закупівель на військові потреби. Між військовою частиною та фізособою-підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектувальних для дронів.

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Для отримання коштів підприємець підробив офіційні фінансові документи про нібито постачання майна. На їхній підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3 млн 700 тис. грн. Надалі зловмисник використав ці гроші для проведення низки фінансових операцій у власних інтересах.

Детективи Бюро економічної безпеки в Закарпатській області повідомили підряднику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

Службове підроблення;

Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 3,7 млн грн. Підприємцю може загрожувати до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зараз тривають заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до оборудки, зокрема і з-поміж службовців військової частини.

На Закарпатті викрито підприємця, який нажився на фіктивних постачаннях комплектувальних для дронів / Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

До слова, раніше правоохоронці повідомили, що викрили на Тернопільщині працівника ТЦК, який продавав військовим авто, що ввозилися до України як гуманітарна допомога.

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