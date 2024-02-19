Наживались на батьках дітей з інвалідністю: злочинці ошукали громадян на понад 12 млн грн – подробиці

Правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка під виглядом благодійної допомоги хворим дітям ошукувала громадян. Для реалізації злочину аферисти відкрили три шахрайські колцентри в Житомирі, до роботи в яких залучили понад 40 операторів.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За кожним з операторів була закріплена власна легенда: одні представлялися волонтерами і виманювали гроші під приводом допомоги дітям з інвалідністю, інші – дитячим будинкам і малозабезпеченим сім’ям. Таким чином їм вдалося видурити понад 12 мільйонів гривень.

Оперативники встановили організаторку оборудки – 37-річну мешканку Києва, яка залучила й чітко розподілила ролі у злочинній організації серед шістьох мешканців Житомира, включно з рідною сестрою.

Для переведення отриманих незаконним шляхом коштів у готівку спільники використовували фіктивних фізичних осіб-підприємців, які надавали юридичні й консультаційні "послуги", та товариства з обмеженою відповідальністю, які займалися продажем будівельних матеріалів й інших товарів чи послуг, які до благодійних фондів не мали жодного стосунку.

"Щоб увійти в довіру до потенційних благодійників, шахраї використовували історії та фото реальних хворих дітей і малозабезпечених осіб. Наприклад, скориставшись складним матеріальним становищем матері двох дітей з інвалідністю, шахраї зібрали на реабілітацію дітей понад 400 тисяч гривень, а родині передали лише 20 тисяч. Решту присвоїли собі", – розповіли правоохоронці.

На території Київської та Житомирської областей провели 35 санкціонованих обшуків, під час яких слідчі Нацполіції вилучили мобільні термінали, комп‘ютерну техніку, печатки благодійних фондів та інші знаряддя і засоби вчинення злочинів.

Семи фігурантам оголошено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). До суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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