Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наживалися на допомозі ЗСУ: в Одеській області затримали шахраїв, які в Мережі "продавали" дрони

Наживалися на допомозі ЗСУ: в Одеській області затримали шахраїв, які в Мережі "продавали" дрони

Шахраї, які "продавали" дрони для ЗСУ / Фото: Національна поліція України

Зловмисникам загрожує ув'язнення.

Кіберполіцейські Одещини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області викрили двох осіб, які привласнювали кошти громадян. Вони займалися фейковим продажем квадрокоптерів та пригону автівок з-за кордону на потреби захисників України.

Про це повідомила Національна поліція України.

Шахраї, які
Шахраї, які "продавали" дрони для ЗСУ

"Один із підозрюваних підшукував банківські картки дропів і продавав їх своєму спільнику за криптовалюту в еквіваленті 200 доларів", – зазначають правоохоронці

Шахраї, які
Шахраї, які "продавали" дрони для ЗСУ

Останній надавав потерпілим реквізити придбаних карток для внесення передплати за неіснуючий товар або транспортування автівок.

Раніше шахраї вдавали, що продають дрони для ЗСУ. Вони ошукали українців на 45 млн грн

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація