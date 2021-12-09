Наживалися на харчуванні дітей: в Одеській області викрили корупційних чиновників двох сільрад

Наживалися на харчуванні дітей: в Одеській області викрили корупційних чиновників двох сільрад

Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наживалися на харчуванні для дітей та за три роки завдали збитків державі на 23 мільйона гривень. На Одещині правоохоронці викрили на злочинній оборудці чиновників двох сільрад.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 грудня.

Зазначається, що посадовці укладали фіктивні договори з підприємцями на закупівлі харчів для місцевих дитсадків та шкіл за завищеною ціною. Тим часом купували продукти на ринках за цінами у кілька разів нижчими за вказані. Різницю переводили в готівку і ділили між собою. За три роки уклали тисячі таких угод на 23 мільйони гривень.

Посадовцям загрожує до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці провели обшуки на робочих місцях підозрюваних та в їхніх домівках - вилучили банківські картки та "чорну" бухгалтерію.