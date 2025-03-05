Наживався на чужому горі: на Київщині шахрай виманював гроші у рідних полонених

За такі дії чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Київській області викрили шахрая, який виманював гроші у родичів українських військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Чоловік обіцяв надати важливу інформацію про їхніх близьких, однак насправді лише наживався на чужому горі.

Про це повідомили у поліції Київської області.

За даними правоохоронців, загальна сума збитків від дій афериста перевищує 80 тисяч гривень. Його затримали під час отримання чергового платежу у розмірі 26 тисяч гривень.

Наразі слідчі перевіряють його можливу причетність до інших епізодів шахрайства, загальна сума яких може сягати понад мільйон гривень.

Зловмиснику повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який на замовлення російських спецслужб планував теракт у південному регіоні України.

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