Наживаються на горі: у Тернополі в родички зниклого безвісти воїна виманили 30 тисяч грн

У Тернополі шахраї нажились на горі родини, чий родич безвісти зник у зоні бойових дій. Шахраї виманили у рідні військового 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Жителька Тернополя двічі переказувала шахраям гроші в обмін на інформацію про свого зниклого безвісти у зоні бойових дій родича. Загалом нелюди виманили у згорьованої жінки 30 тисяч гривень. Зараз пройдисвітів розшукує поліція.

Поліція Тернопільщини закликає родичів зниклих безвісти воїнів не реагувати на пропозиції шахраїв, які обіцяють допомогти розшукати їхніх рідних. Оскільки пройдисвіти найчастіше наживаються на тому, що люди перебувають у вразливому стані.

Рідні бійців, якщо ті не виходять на зв'язок, найперше повинні зв'язатися з військовою частиною та з'ясувати, чи не виконує ваша близька людина якесь завдання і чи є там зв'язок, де він зараз перебуває.

"Коли військова частина дає підтвердження, що зв'язку з вашим близьким немає, і що, ймовірніше за все, він зник безвісти, йти до поліції та писати заяву щодо порушення справи щодо зникнення особи, аби правоохоронці розпочали слідчі дії, а також здати зразки ДНК та біоматеріалів для ідентифікації. Обов'язково зв'язатися з Національним інформаційним бюро за номерами телефонів 16-48 або (044) 287-81-65. Подати заявку на відкриття справи у Міжнародний комітет Червоного хреста. Телефон гарячої лінії 0 800 300 155", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, в Одеській області затримали жінку, яка організовувала збори коштів на потреби російських військових, які воюють в Україні. Зокрема, для батальйонно-тактичних груп, що перебувають у захоплених районах Маріуполя та Херсонщини.

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