Наживаються на війні: росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій – ЦНС

Так, окупанти вивозять зерно з Півдня України через порти тимчасово окупованого Криму до Сирії та Ірану. Зокрема, перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі "Зафар" та "Матрос Кошка".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової й потім перепродають за ринковою. Надлишок забирають в кишені", – зазначають в українському підпіллі.

Водночас, наголошують там, реалізовувати продукцію без дозволу окупантів фермерам заборонено.

Нагадаємо, впродовж зими окупанти мають намір вивезти 10 тисяч дітей до Москви.

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