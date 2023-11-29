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Наживаються на війні: росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій – ЦНС

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Наживаються на війні: росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій – ЦНС

Зерно / Фото: pixabay.com

Традиційно, цинізм російських загарбників сягає все нових і нових масштабів.

Так, окупанти вивозять зерно з Півдня України через порти тимчасово окупованого Криму до Сирії та Ірану. Зокрема, перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі "Зафар" та "Матрос Кошка".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової й потім перепродають за ринковою. Надлишок забирають в кишені", – зазначають в українському підпіллі.

Водночас, наголошують там, реалізовувати продукцію без дозволу окупантів фермерам заборонено.

Нагадаємо, впродовж зими окупанти мають намір вивезти 10 тисяч дітей до Москви.

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Дата публікації
Перегляди
164
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