Наживаються на війні: Садовий надав список львівських орендодавців, які встановили захмарні ціни на житло

Наживаються на війні: Садовий надав список львівських орендодавців, які встановили захмарні ціни на житло

За словами мера Львова, від початку війни на гарячу лінію міста надійшло близько 80 скарг щодо цін на квартири.

Про необґрунтовано високі ціни на помешкання у Львові йшлося неодноразово.

Тож, як повідомив мер Львова Андрій Садовий, список орендодавців, які наживаються на війні, готовий.

"Дав таку обіцянку, тому виконую. Цю інформацію я передаю у військову адміністрацію з пропозицією використати дані приміщення для поселення військових та людей, які потребують прихистку безоплатно. Відповідно до закону про воєнний стан військова адміністрація має відповідні повноваження", — наголосив мер.

Перелік містить адреси шести юридичних та фізичних осіб, які підняли ціни на оселі.

Однокімнатна квартира, Павлов С.М., вул. Валова, 16б/20, 81614 грн за місяць;

Оренда апартаментів, вул. Дорошенка, 67, три ночі коштують 11 100 грн;

Апарт-готель, вул. Княгині Ольги, 39, доба коштує 4 197 грн;

Хостел «Форест», вул. Фурманська, 5, десять ночей коштують 11 200 грн;

Квартира, Мацків Людмила, вул. Старицького, 6/7, власниця без повернення завдатку виселила мешканців.

Квартира з однією спальнею, Станько Б. М./вул. Костюшка, 5/4/1 доба коштує 5400 грн

"Я знаю, що в мережах таких скарг значно більше. Але ви маєте чітко обґрунтувати своє повідомлення. Інформація про те, що на якійсь вулиці дуже дорого коштує квартира є недостатньою. Якщо маєте конкретні факти з іменами, адресами і контактами — передавайте їх на Гарячу лінію. Важливо уточнити, чи вартість квартири зросла після початку повномасштабної війни в Україні. Але прошу, не копіюйте неперевіреної інформації. Не узагальнюйте і не називайте усіх мешканців Заходу мародерами. Є чіткі дані — передавайте їх нам", — додав мер.

Нагадаємо, що ціни на проживання у Львові мають залишатись такими, як були у довоєнний час, сказав міський голова Львова Андрій Садовий. Він закликав громадян повідомляти про такі випадки на гарячу лінію міста – 1580.