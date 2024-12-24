Наживо, на відстані чи в душі – ми сьогодні разом: президент привітав українців з Різдвом

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом. Він нагадав, що Україна вдруге відзначає Різдво в одну дату як одна велика сім’я, єдина країна. Вдруге у новій історії Різдво об’єднує всіх українців.

Про це він сказав у вечірньому зверненні до українців 24 грудня.

"Ми сьогодні пліч-о-пліч. Ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі – українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів", – сказав він.

Президент зазначив, що ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва, його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе. І поділимося з тими, хто поруч. З усіма, кого любимо. З усіма, хто для нас рідний. А це сьогодні кожен українець і кожна українка.

"Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо його!", – сказав Володимир Зеленський.

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