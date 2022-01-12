"Я тобі цю соску зараз в ср*ку засуну": у літаку з Єгипту українка обклала матюками пасажира, який димів вейпом (відео)

"Я тобі цю соску зараз в ср*ку засуну": у літаку з Єгипту українка обклала матюками пасажира, який димів вейпом (відео)

Чоловік, не зважаючи на обурення інших пасажирів, не реагував на зауваження.

У літаку з Єгипта, який прямував до України і мав приземлитися у Харкові, один з пасажирів дістав електронну сигарету і заходився її курити. На зауваження персоналу літака чоловік не реагував.

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Відео виклали у Мережі.

На кадрах видно, як нетверезий чоловік димить вейпом у салон, не звертаючи уваги на оточуючих. Одна з жінок не витримала і скипіла. Вона зробила зауваження, що у салоні діти, і для більшого розуміння її гніву, обклала курця триповерховою конструкцію з використанням табуйованої лексики.

"Ти, мужик, б**дь. Досить курити, я тобі цю соску в ср*ку засуну. Зрозумів. Тут діти перебувають. П***с. Відморозок. Нажрався, сиди спокійно", - висловила своє невдоволення жінка.

Чоловік на "словесну" критику відреагував спокійно, обурився, що жінка використовує матюки і продовжив здіймати сигаретну куряву в салон літака.

У Мережі користувачі обурилися поведінкою чоловіка і збентежилися висловлюваннями жінки:

Ту же діти.

Одна матюкається при дітях, інший - курить, класика жанру.

Жінка бойова.

Спірна ситуація, але зауваження так не робляться.

Здається, чоловік живе заради себе і йому чхати на всіх.

Чоловік залип, перетравлюючи культурну промову, особливо порадувала фраза про дітей.

Жінка може й психована, але чоловіком я його назвати не можу.

Хіба не можна піти до туалету і там покурити тихенько.

У літаку з Єгипта до України пасажир закурив у салоні

Слід зазначити, що паління у салоні літака заборонено.

Нагадаємо, що парламент прирівняв електронні сигарети до тютюнових. Продавати їх дітям до 18 років відтепер заборонено.

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