"Я тобі цю соску зараз в ср*ку засуну": у літаку з Єгипту українка обклала матюками пасажира, який димів вейпом (відео)

Чоловік, не зважаючи на обурення інших пасажирів, не реагував на зауваження.
У літаку з Єгипта, який прямував до України і мав приземлитися у Харкові, один з пасажирів дістав електронну сигарету і заходився її курити. На зауваження персоналу літака чоловік не реагував.
Відео виклали у Мережі.
На кадрах видно, як нетверезий чоловік димить вейпом у салон, не звертаючи уваги на оточуючих. Одна з жінок не витримала і скипіла. Вона зробила зауваження, що у салоні діти, і для більшого розуміння її гніву, обклала курця триповерховою конструкцію з використанням табуйованої лексики.
"Ти, мужик, б**дь. Досить курити, я тобі цю соску в ср*ку засуну. Зрозумів. Тут діти перебувають. П***с. Відморозок. Нажрався, сиди спокійно", - висловила своє невдоволення жінка.
Чоловік на "словесну" критику відреагував спокійно, обурився, що жінка використовує матюки і продовжив здіймати сигаретну куряву в салон літака.
У Мережі користувачі обурилися поведінкою чоловіка і збентежилися висловлюваннями жінки:
- Ту же діти.
- Одна матюкається при дітях, інший - курить, класика жанру.
- Жінка бойова.
- Спірна ситуація, але зауваження так не робляться.
- Здається, чоловік живе заради себе і йому чхати на всіх.
- Чоловік залип, перетравлюючи культурну промову, особливо порадувала фраза про дітей.
- Жінка може й психована, але чоловіком я його назвати не можу.
- Хіба не можна піти до туалету і там покурити тихенько.
Слід зазначити, що паління у салоні літака заборонено.
Нагадаємо, що парламент прирівняв електронні сигарети до тютюнових. Продавати їх дітям до 18 років відтепер заборонено.
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