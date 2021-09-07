Називала бараном і хотіла зачинити у клітці: на Запоріжжі суд оштрафував директорку школи за булінг

Називала бараном і хотіла зачинити у клітці: на Запоріжжі суд оштрафував директорку школи за булінг

Вчителька систематично ображала учня перед іншими школярами.

Вчительку і за сумісництвом директорку Полтавської школи в Гуляйпільському районі Запорізький апеляційний суд визнав винною у цькуванні учня і оштрафував на 850 грн. Водночас сільрада вирішила, що керівниця школи повністю відповідає займаній посаді.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла адвокатеса Ірина Вишнякова, яка захищала в суді потерпілу сторону.

Згідно з матеріалами судового реєстру, з 2020 року директорка принижувала учня 5 класу, зокрема, і на шкільних лінійках.

"Далі будуть такі цитати: "Баран", "Тобі місце в клітці", "Скотиняка", "Тобі не місце в цій школі", "Двієчник", "Закрий рота", "Собака"", - такі образи використовувала директор школи на адресу хлопчика систематично, розповідає захисниця Ірина вишнякова.

За словами Ірини Вишнякової, це вкрай негативно вплинуло на дитину. Хлопчик не хотів відвідувати школу і замкнувся в собі. Пізніше, до знущань почали приєднуватися й учні. Батьки школяра звернулися до психолога, який працював з дитиною певний час, який підтвердив, що щодо учня був булінг у школі. Тоді батьки написали заяву в поліцію.

У свою чергу директрка в суді факт булінга заперечувала і зазначила, що лише робила зауваження учню з приводу його неналежної поведінки на уроках.

Класна керівниця ж підтвердила, що щодо хлопчика був булінг і хоча проблеми з поведінкою були у багатьох дітей, але директорка підвищувала голос тільки на нього, була незадоволена його поведінкою і образливо висловлювалася на адресу хлопчика. У зв’язку з цим і серед учнів почали виникати конфліктні ситуації. Пізніше, в класі провели анонімне опитування і перевірку. Рішенням комісії відділу освіти, культури, молоді та спорту Гуляйпільської райдержадміністрації був підтверджений факт булінг. Такий же висновок надав психолог, який працював з хлопчиком.

Зрештою суд визнав директорку школи винною у цькуванні учня і оштрафував на 850 гривень.

Однак, після цого випадку чиновники сільради не побачили підстав для того, щоб звільняти керівницю школи.

Нагадаємо, під Полтавою вчителька виграла суд щодо булінгу 9-класника.

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