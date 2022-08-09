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Називала х*хлами і закликала "нищити як євреїв": стала відома особа росіянки з Німеччини, яка чіплялася до українки з дитиною

Називала х*хлами і закликала "нищити як євреїв": стала відома особа росіянки з Німеччини, яка чіплялася до українки з дитиною

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Називала х*хлами і закликала "нищити як євреїв": стала відома особа росіянки з Німеччини, яка чіплялася до українки з дитиною

Встановлена особа росіянки, яка ображала біженку з України та її дитину.

Кривдницею виявилася 40-річна Марія Смислова з Москви.

Про це в своєму інстаграмі повідомила українка Оксана Фельська, до якої і причіпилася росіянка.

За її інформацією, жінкою, яка закликала "нищити українців як євреїв", виявилася 40-річна Марина Смислова із Москви. Свого часу вона закінчила факультет гуманітарних та соціальних наук РУГН. 

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Українка зазначила, що у соцмережах громадянки Росії лише старі світлини, а за повідомленнями користувачів Мережі вона працює в магазині Сocoskien.

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Нагадаємо, що в Німеччині росіянка заходилася ображати біженку з України. Спершу вона нахамила 2-річній дитині, а далі заходилася ображати її матір.

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