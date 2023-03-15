Називала війну "СВО": жительку Закарпаття судитимуть за публічне виправдовування агресії РФ

Жителька смт. Солотвино (Закарпатська область) на своїй сторінці в одній із соцмереж поширювала дописи антиукраїнського спрямування з тиражуванням популярних тез російської пропаганди.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жінка називала війну "спеціальною військовою операцією" (СВО), прославляла президента РФ і представників НЗФ "ДНР". Останні, на її переконання, "звільняють населені пункти" та забезпечують населення гуманітарною допомогою.

Наразі обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жительки Закарпаття за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Злочини за цією статтею караються виправними роботами на строк до двох років, арештом до шести місяців, або позбавленням волі до трьох років.

Нагадаємо, на Запоріжжі юна зрадниця "очолила" проросійське видання і закликала підтримувати "владу" РФ.

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