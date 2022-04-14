Називалися помічником заступника голови ОДА: шахраї із Запоріжжя "збирали" кошти для ЗСУ

Відомо, що аферисти отримали понад 60 тисяч гривень.

Служба безпеки затримала двох шахраїв із Запоріжжя, які просили у прикарпатських підприємців гроші нібито для Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Зазначається, що двоє місцевих називалися помічником заступника голови Запорізької ОДА. Вони телефонували франківським підприємцям і просили перерахувати картку гроші на “допомогу” ЗСУ. Зняту з рахунку готівку у розмірі понад 64 тисячі гривень шахраї поділили між собою.

Слідство встановило, що до шахрайської схеми з отримання фінансової допомоги армії причетні двоє мешканців Запоріжжя.

Слідство у справі триває. Фахівці встановлюють інших причетних до злочину осіб, а також коло потерпілих і точну суму грошових переказі.

Як повідомлялося, у Запоріжжі шахраї "збирають" гроші для армії: розповсюджують листівки від імені командира батальйону. Насправді, батальйон про таку допомогу не просить, а викладена у листівці інформація є недостовірною.

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