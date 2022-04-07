Називалися співробітниками ОДА і просили про благодійні внески: на Закарпатті викрили групу шахраїв

Називалися співробітниками ОДА і просили про благодійні внески: на Закарпатті викрили групу шахраїв

Групу зловмисників затримали.

На Закарпатті викрили групу, яка брала участь у шахрайській схемі, аби заволодіти коштами краян.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

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Зазначається, що зловмисники купували та активували стартові пакети для мобільного зв’язку. Потім з цих номерів шахраї телефонували підприємцям, називаючись співробітника обласної державної адміністрації. Крім того, надсилали підроблені листи з проханням про благодійні внески на фейкові рахунки підставних осіб.

"Я неодноразово наголошував, що ми нікому не дозволимо дестабілізувати ситуацію на Закарпатті. Тим паче наживатися, прикриваючись військовими", - наголосив очільник області.

Наразі злочинну групу затримала поліція. Слідчі та оперативно-розшукові дії тривають.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області шахраї ошукали переселенця з Донецької області: правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У Мережі знайшли оголошення про здавання будинку в Шепетівці. Чоловік надіслав тисячу гривень завдатку. Після цього він разом з дружиною вирушили до міста, де забронювали помешкання. Втім, за вказаною адресою будинку не було.

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