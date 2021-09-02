Називав мову "блювотою": у Миколаєві покарали скандального викладача за антиукраїнські висловлювання

Викладач може залишитися без роботи, оскільки наразі вирішується питання про його звільнення.

У Миколаєві викладачу інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою".

Про покарання викладачеві повідомила народна депутатка Наталія Піпа.

За її словами, згідно із відповіддю від Державної служби якості освіти України на її депутатське звернення Сергій Шубін отримав догану та наразі розглядається питання про його звільнення із вишу.

"За кілька днів студенти повернуться до навчання. І я не хочу, щоб на 8 році війни вони чули з вуст деяких викладачів, що "українська мова - блювота”, що "мовний Закон - лімфовузол на тілі онкохворої американської колонії”, а "Крим - це Росія".

Отримала відповідь від Державна служба якості освіти України на моє звернення щодо викладачів, які поширюють подібні українофобні висловлювання в університетах:

1. Більченко Є.В. - відсторонена від роботи, а з 20 вересня 2021 р. звільнена з посади професора кафедри культурології та філософської антропології НПУ ім. Драгоманова.

2. Шубін С.П. - оголошено догану, розглядається рішення щодо звільнення з посади завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту НУ "Одеська юридична академія".

3. Ситніков Д.М. - звільнений з 31 серпня 2021 р. з посади доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського НУ ім. Мечникова.

"Русскому міру" не місце в Україні і в українській освіті!", - написала Піпа.

Слід зазначити, що професор Сергій Шубін потрапив у скандал через свої антиукраїнські висловлювання на своїй сторінці в Facebook. Він публікував заборонену комуністичну символіку і пропагував нелюбов до України.

Нещодавно під власним постом на сторінці в Facebook професор написав: "Не мова, а блювота якась! Чим більше її насильно нав'язують, тим сильніший рівень відторгнення від її використання".

Студенти викладача скаржилися, що на парах він говорив, що Росія - не ворог, дозволяв собі пропускати лекції, аргументуючи це тим, що він святкує російське свято. Сторінка Шубіна у соцмережі заповнена посиланнями на російські пабліки та спільноти. На світлинах присутня заборонена в Україні символіка – георгіївська стрічка, червона зірка, серп та молот. На головній фотографії напис: "Мой родной язык русский".

У виші, де працює викладач, повідомили, що раніше вже проводили розслідування стосовно антиукраїнських висловлювань цього викладача.

Нагадаємо, що скандальна викладачка Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова Євгенія Більченко, яка називала Україну "лімфовузлом на тілі американської колонії", більше не працює у виші. Її звільнили з посади.

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