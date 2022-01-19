Називав потерпілих "довбо**ами" і обіцяв послати суддю: журналісти підслухали підозрюваного в ДТП у Харкові

Називав потерпілих "довбо**ами" і обіцяв послати суддю: журналісти підслухали підозрюваного в ДТП у Харкові

Діалог між Миколою Х. і його захисницею Інною Даниловою відбувся, коли суд пішов до нарадчої кімнати. Розмову підслухали журналісти.

Обвинувачений у смертельній ДТП з Infiniti у Харкові, 16-річний Микола Х. під час засідання у розмові з адвокаткою начебто назвав "довбо**ами" учасників процесу, зокрема потерпілих.

Про це пише "Суспільне", зазначаючи, що їхні журналісти стали випадковими свідками розмови.

Діалог між Миколою Х. і його захисницею Інною Даниловою відбувся, коли суд пішов до нарадчої кімнати, а у залі залишалися один журналіст, адвокатка та працівники конвою.

За словами журналістів, підліток назвав "довбо**ами" учасників процесу, зокрема потерпілих. Також він заявив, що, як захоче, пошле "на **й" суддю.

"Я не буду приїжджати на суди!... Я не буду приїжджати! Пох**й на все!" — сказав підозрюваний. У "Суспільному" стверджують, що встигли записати на диктофон тільки кінцівку розмови.

У судді пояснили, що аудіосистема в залі записує виключно перебіг засідання. Усе, що відбувається поза ним, не фіксується. Саме тому повний запис "спічу" Миколи Х., очевидно, не зберігся.

У Харкові суд подовжив запобіжний захід 16-річному водію

Нагадаємо, що у Харкові продовжив запобіжний захід обвинуваченому у смертельній ДТП з Infiniti, 16-річному Миколі Х. "Мажор" перебуватиме за ґратами ще два місяці без права внесення застави.

На засіданні у суді Микола Х. сміявся та грубіянив дочці загиблого в ДТП.

Зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської пізно увечері 26 жовтня 2021 року. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув. Хлопець та його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Експертиза визнала підлітка осудним.