"Називався іншим ім'ям і намагався втекти з лікарні": прокурор розповів про водія Infiniti, який скоїв ДТП у Харкові

За словами прокурора, підліток поводився зухвало.
У Харкові розпочалося судове засідання, на якому обирають запобіжний захід водієві, який скоїв смертельну ДТП на проспекті Гагаріна, в результаті якої загинув 58-річний водій іншого авто та постраждали троє пасажирів Infiniti.
На судовому засіданні виступив прокурор, який заявив, що після скоєння ДТП 16-річний Микола Х* поводився зухвало і давав неправдиву інформацію.
За словами прокурора, підліток називався чужим іменем та вказав неправильну адресу проживання. Також він намагався втекти з лікарні та поводився зверхньо, а з туалету зателефонував до поліції і повідомив про викрадення автівки.
"Встановлено, що Харківський під час перебування в туалеті медичного закладу він взяв телефон і здійснив виклик на номер "102", повідомивши про викрадення Infinity. Мав на меті ввести слідство в оману і відвести від себе підозру. За цим фактом 27 жовтня слідчі ГУ НП Харківській області внесли дані до Єдиного реєстру досудового розслідування", - заявив прокурор.
Сам підозрюваний на суді заявив, що розкаюється у скоєному і попросив вибачення у родини загиблого чоловіка.
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