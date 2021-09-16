Називався правоохоронцем і використовував фото сина: в Одесі чоловік зґвалтував 10 дівчаток

Чоловік, використовуючи світлину сина, входив у довіру до дівчат і просив інтимні фото, а потім їх шантажував.

У Одесі за розбещення та зґвалтування 10 неповнолітніх судитимуть 52-річного місцевого мешканця. Він створив фейковий аккаунт у соцмережах, де знайомився з неповнолітніми, а потім їх шантажував і виманював у безлюдне місце.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Приморська окружна прокуратура Одеси скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, за розбещення та зґвалтувань неповнолітніх та малолітніх дівчат, а також виготовлення продукції порнографічного характеру за їх участі (ч.ч. 1, 2 ст. 156, ч.ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 КК України).

Слідство встановило, що протягом 5 років (з 2016 по 2021) чоловік, який створив в соціальній мережі "Вконтакте" та месенджерах Telegram, Viber, WhatsApp собі аккаунти, використовуючи світлину сина, знайомився з малолітніми та неповнолітніми дівчатами. Під час спілкування він спрямовував розмову на сексуальні теми та надсилав співрозмовницям фото та відеозаписи порнографічного змісту. Згодом він входив до дівчаток у довіру і просив надіслати йому інтимні фото.

Далі він дізнавався телефони дівчат і телефонував їм, називаючись працівником поліції, який здійснює контроль за розповсюдженням в мережі Інтернет публікацій порнографічного характеру. Далі погрожував дітям, що розповість про інтимні світлини їхнім батькам, рідним та у школі і пропонував зустрітися для обговорення ситуації, яка склалася.

Через погрози дівчатка погоджувалися на зустрічі у малолюдному місці, під час яких чоловік їх ґвалтував. Іноді свої дії чоловік знімав на мобільний телефон, щоб і далі примушувати дівчат до сексуального контакту.

Слідством встановлено 10 потерпілих дівчат, з яких 6 стали жертвами неодноразових зґвалтувань. Всього встановлено 26 епізодів злочину.

Нагадаємо, що правоохоронці Черкас викрили чоловіка, який в одній із соціальних мереж розбещував малолітніх дітей. Під час проведення слідчо-розшукових дій поліцейські встановили ІР адресу, яку використовував злочинець для доступу до Інтернету.

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