"Називають ім'я жертви та забирають посилку": в Україні з'явилась нова шахрайська схема через ОЛХ та "Укрпошту"

"Називають ім'я жертви та забирають посилку": в Україні з'явилась нова шахрайська схема через ОЛХ та "Укрпошту"

Сама афера побудована на тому, що співробітники відділень пошти не завжди просять у одержувачів документи.

В Україні з'явилася нова шахрайська схема, завдяки якій нечисті на руку громадяни дурять українців. Користуються злочинці ОЛХ-доставкою.

Про це пише видання "Інформатор".

Як з'ясувалося, чоловік у реалізатора через онлайн-дошку оголошень ОЛХ замовив новий iPhone. Товар громадянин сплатив одразу. Згодом на “Укрпошту” надійшла посилка, однак, відкривши її, покупець розгубився. Усередині коробки лежали Snickers, сік та інші солодощі.

У виданні також додали, що шахраї нерідко користуються подібною схемою обману. Злочинці знаходять на дошках оголошень покупців побутової техніки та мобільних телефонів. Відправляють товар клієнтам вони через OLX-доставку. Він згодом приходить на “Укрпошту”.

А сама афера побудована на тому, що співробітники відділень пошти не завжди просять у одержувачів документи.

“На пошту заздалегідь приходить людина і називаючись ім'ям жертви, забирає посилку. Водночас ті, хто називається фейковим ім'ям, здебільшого і не підозрюють, що стають частиною злочину. Тому що їх знаходять у Telegram-каналах і за символічну суму просять забрати посилку”, — пише видання.

Нагадаємо, що в Україні шахраї викрадають у клієнтів "Нової пошти", Justin та "Укрпошти" мільйони гривень: популярні схеми обману та як себе вберегти.

Читайте також: