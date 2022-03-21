Називаються заступниками голови ОДА і просять допомогти коштами армії: Марцінків про шахрайську схему

Мер Франківська радить довіряти лише перевіреній інформації.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про нову шахрайську схему, яка з'явилася з початком війни в Україні.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 21 березня.

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За його словами, шахраї телефонують підприємцям громади, називаються заступниками голови обласної державної адміністрації, просять перерахувати кошти на армію та називають рахунок картки "ПриватБанку"ю

Мер Франківська закликав довіряти лише перевіреній інформації. "Не ведіться! Це шахраї! Є офіційні відкриті рахунки для благодійної допомоги на офіційних сайтах області і міста які ми постійно висвітлюємо в соцмережах", - наголосив Марцінків.

Він також просить довіряти лише офіційним джерелам і вкотре наголосив: "Не поширюйте адрес, фото та відео, інформацію звідки та куди "прилетіло".

Як повідомлялося, Державна служба України з надзвичайних ситуацій робить розсилку на телефони українцям про те, як запобігти торгівлі людьми. Зокрема, людей просять не віддавати нікому оригінали своїх документів і покласти у різні місця їхні копії. Окрім того, не погоджуйтеся на роботу незрозумілого характеру. Також не варто брати у борг гроші в незнайомців.

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