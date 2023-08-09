НАЗК розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів

Однак не завжди керівники військкоматів зловживають своїми повноваженнями.

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє Укрінформ.

За його словами, наразі розпочато 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів (1795). Однак це зовсім не означає, що в кожному моніторингу знайдуть порушення.

Так, моніторинг способу життя здебільшого підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними.

"Не всі воєнкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де", – підкреслив голова агентства.

Нагадаємо, ДБР вже розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань військкомів.

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