НАЗК розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів

Однак не завжди керівники військкоматів зловживають своїми повноваженнями.
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 135 моніторингів способу життя військкомів.
Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, повідомляє Укрінформ.
За його словами, наразі розпочато 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівного складу військкоматів (1795). Однак це зовсім не означає, що в кожному моніторингу знайдуть порушення.
Так, моніторинг способу життя здебільшого підтверджує те, що більшість працівників є доброчесними.
"Не всі воєнкоми їздять на "Мерседесах". Більшість працівників військкоматів мають звичайне житло, "Ланос" і не мають вілл в Іспанії чи будь-де", – підкреслив голова агентства.
Нагадаємо, ДБР вже розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань військкомів.
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