НАЗК розпочало перевірку способу життя генерала СБУ Вітюка після розслідування журналістів: відео

Підставою для такої перевірки стало розслідування "Слідство.Інфо", у якому журналісти виявили, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку способу життя начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллі Вітюка.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Підставою для такої перевірки стало розслідування "Слідство.Інфо", у якому журналісти виявили, що родина Іллі Вітюка володіє нерухомістю, ринкова вартість якої щонайменше 25,5 млн грн (за курсом на момент купівлі).

"З метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам Національне агентство (…) здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування", — повідомили у пресслужбі НАЗК.

У розслідуванні журналісти повідомляли, що у грудні 2023-го дружина Іллі Вітюка придбала квартиру на 195 кв. м у столичному ЖК преміум-класу. Ринкова вартість такої оселі — 21,5 млн грн.

Крім того, невдовзі після призначення Іллі Вітюка на посаду очільника Департаменту його дружина зареєструвала ФОП і почала заробляти значні кошти. Так, у 2022 році жінка заробила 9,4 мільйона гривень та 13,4 у 2023 році.

Мати посадовця, яка працює лікарем, також володіє нерухомістю у київських ЖК. Ринкова вартість квартир по курсу на момент купівлі – понад 4 мільйони гривень.

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Нагадаємо, перед публікацією розслідування, у понеділок 1 квітня, у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

Завдяки відео з камер спостереження "Слідство.Інфо" встановило, що вказівки працівникам ТЦК давав співробітник СБУ, який працює в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

8 квітня розслідувач "Слідства.Інфо" Євгеній Шульгат разом з юристкою Оксаною Максименюк подали заяву до НАБУ. У той же день Офіс Генерального прокурора повідомив, що відкрив кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями. Підслідність визначили за Державним бюро розслідувань.

У Генштабі заявили, що перевели начальника Соломʼянського ТЦК на нижчу посаду до одного з бойових підрозділів ЗСУ, а голова СБУ відсторонив керівника Департаменту кібербезпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов’язків. Також у СБУ повідомили, що Вітюк на час проведення перевірок проходить службу на фронті, де виконує спецзавдання разом з "Альфою".

Нагадаємо, у голови кібербезпеки СБУ журналісти виявили квартири на понад 25,5 млн грн – все купили мама і дружина.

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