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НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але не всі дані відображатимуться

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів, але не всі дані відображатимуться

НАЗК / Фото: УНІАН

НАЗК також очікує відновлення електронного декларування.

НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, проте приховало дані про місце роботи та посади таких осіб. 

Про це йдеться у повідомленні НАЗК. 

У НАЗК додали, що через початок війни багато державних органів обмежили доступ до реєстрів. Проте існують проблеми щодо відсутності доступу до такої інформації. Там зазначили, що це значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо.

"Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Національне агентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення", - йдеться у повідомленні. 

Там додали, що НАЗК очікує рішення Верховної Ради про відновлення електронного декларування та зазначили, що доступ до реєстру коруціонерів можна переглянути за посиланням

Нагадаємо, очільник НАЗК пояснив, скільки людей наразі перебувають в реєстрі корупціонерів та як він працює.

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Дата публікації
Перегляди
608
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