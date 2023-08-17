НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на ₴8,5 мільйона у колишнього обласного військкома

У декларації Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів.

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією в ексначальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Пікала.

Про це повідомляє сайт НАЗК.

"За результатами моніторингу способу життя військкома було виявлено ознаки, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 8,5 млн грн. У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів", - йдеться у повідомленні.

Однак, додали у НАЗК, моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх чотирьох років набув рухоме та нерухоме майно на 7 889 650 грн: дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 грн та 698 950 грн; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT вартістю 359 700 грн; автомобіль FORD RANGER вартістю 780 000 грн; автомобіль AUDI А6 вартістю 1 875 000 грн; автомобіль VOLKSWAGEN ID.6 вартістю 1 300 000 грн.

"Батько військкома також став єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником фірми зі статутним капіталом у 1 100 000 грн, сформованим за рахунок його власних готівкових коштів. У липні 2023 року ця фірма набула у власність частку торговельного комплексу на Дніпропетровщині вартістю 1 150 000 грн", - зазначили в агентстві.

Зважаючи на те, що розмір всіх набутих активів перевищує розмір законно отриманих батьком військкома доходів на майже 6 млн грн, вочевидь, підкреслили у НАЗК, вони були придбані за дорученням Анатолія Пікала та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджена.

Крім того, зауважили в агентстві, минулого року дружина військкома отримала в подарунок від свого батька 65 тис. дол. США (еквівалент 2 600 000 грн). Пояснення, що подаровані кошти були накопичені впродовж трудової діяльності, також викликають обґрунтований сумнівуНАЗК, оскільки сумарний законний дохід батька за все життя значно менший.

Сам ексначальник Дніпропетровського ТЦК у 2021 році також набув у власність кілька об’єктів нерухомості на 168 300 грн: йдеться про дві земельні ділянки вартістю 32 тис. грн і 22 тис. грн, а також житловий будинок за майже 115 тис. грн.

НАЗК спільно з другим відділом боротьби з організованими групами з ознаками корупції Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановило, що сукупний дохід Пікала та його близьких осіб із законних джерел є значно нижчим за вартість всіх набутих вищезазначених активів.

Всі зібрані факти НАЗК передало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону для долучення їх до матеріалів кримінального провадження та здійснення досудового розслідування стосовно військкома.

Нагадаємо, на Хмельниччині працівника військкомату затримали на хабарі.