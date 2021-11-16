НАЗК виявило порушення в декларації міністра освіти Шкарлета

Він повідомив неправдиві дані щодо вартості придбаного у 2018 році автомобіля.

У декларації міністра освіти Сергія Шкарлета співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) виявили ознаки адміністративного правопорушення.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Як йдеться у матеріалах повної перевірки, відповідно до поданої міністром Декларації, у 2018 році він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 випуску за 288 тисяч гривень. Однак, згідно з договором купівлі-продажу, автівка обійшлася йому всього у 49 тисяч гривень.

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У матеріалах перевірки наведено пояснення міністра, який запевняє, що заплатив за автомобіль саме ту суму, яку вказав у декларації.

Водночас, за даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, такий автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 випуску в технічно справному стані у 2018 році коштував щонайменше 644 тисячі гривень.

НАЗК вважає, шо Шкарлет умисно вніс в декларацію неправдиві дані, які відрізняються від достовірних на 239 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше НАЗК завершило повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського за 2020 рік і не виявила в ній порушень.

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