Українських військкомів викрили в незаконному збагаченні на 255 млн грн: скільки на ці гроші можна купити "Мавіків"

Однією з найпоширеніших корупційних практик є одержання хабарів за уникнення мобілізації через рішення військово-лікарських комісій.

Національне агентство з питань запобігання корупції за пів року виявило у військкомів необґрунтовані активи на понад 255 млн грн. За попередніми підрахунками, на ці кошти можна було б купити 3 тисячі "Мавіків" і відправити техніку на фронт.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що відповідні активи були виявлені під час проведення моніторингу способу життя керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Матеріали справ передано до відповідних органів.

Зокрема, у липні працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби.

Колишній одеський воєнком став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею вілли в Іспанії вартістю 3,7 млн євро. НАЗК за результатами моніторингу способу життя виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк.

Також у поле зору НАЗК потрапив його підлеглий (заступник начальника ТЦК – начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК) Денис Галушко. Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 млн грн. Його близькі особи – дружина, мати, теща і син – стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел.

Крім того, у жовтні НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В’ячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн. У власності його дружини, матері, тещі та сина була виявлена нерухомість та автопарк.

Водночас НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення на майже 8,5 млн грн у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Тут також не обійшлося без близьких осіб – батька та дружини, які впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. Справу передано до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Загалом під час проведення моніторингу способу життя керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на 255 млн 629 тис. грн, уточнили в НАЗК.

"Однією з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, є отримання ними неправомірної вигоди за надання військовозобов’язаним можливості уникнути мобілізації через визнання особи непридатною до служби рішенням ВЛК", – пояснили у відомстві.

агадаємо, раніше повідомлялося, що Національне агентство із запобігання корупції протягом трьох місяців перевірятиме спосіб життя усього керівного складу Центрів комплектування по країні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні перевірятимуть на доброчесність не лише очільників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а й весь керівний склад та їхніх родичів.

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