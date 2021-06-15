НАЗК визнало незаконним призначення Вітренка головою "Нафтогазу"

НАЗК під час моніторингу рішення уряду щодо призначення нового очільника "Нафтогазу" виявило порушення закону "Про запобігання корупції".

Розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України», як і контракт з ним, повинні бути скасовані як незаконні.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції, посилаючись на інформацію голови НАЗК Олександра Новікова.

Зокрема, закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє незалежно від того, скільки людина працювала на посаді до звільнення.

Таким чином закон визначає, що заборона на обіймання такої посади для Вітренка припиняється лише 28 квітня 2022 року, а уряд призначив його на посаду 28 квітня 2021 року.

Зазначається, що НАЗК провело моніторинг дотримання цих вимог закону колишнім заступником міністра енергетики України Юрієм Вітренком, який наразі обіймає посаду голови правління НАК "Нафтогаз України". І за його результатами було встановлено порушення закону "Про запобігання корупції".

"За результатами моніторингу встановлено порушення згаданої норми закону. Адже під час виконання повноважень заступника міністра (в.о. міністра енергетики) у період від 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року Юрій Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на викладене вище, голова НАЗК Олександр Новіков вніс уряду припис про усунення таких порушень. Зокрема, НАЗК вимагає скасувати незаконні пункти розпорядження уряду №370-р, згідно з якими Юрій Вітренко обраний і призначений головою правління НАК "Нафтогаз України" і з ним підписаний контракт. А також вирішити питання про припинення терміну дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного.

Нагадаємо:

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