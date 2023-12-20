НАЗК внесло до переліку спонсорів війни одну з найбільших державних компаній КНР: яку саме

Співпраця між сторонами лише зростає.

До переліку міжнародних спонсорів війни внесли китайську будівельну компанію China Railway Construction Corporation (CRCC). Вона продовжує працювати у РФ, будуючи метро, мости та автомагістралі.

Про це пише Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Як зазначають у НАЗК, залізнично-будівельна корпорація CRCC – друга найбільша державна будівельна компанія у Китайській Народній Республіці. Вона займається будівництвом залізничної інфраструктури в Китаї, зокрема автомагістралей, тунелів, мостів, швидкісних шосе, аеропортів, портів тощо.

"CRCC працює в Росії вже 6 років, тобто вона відкрила своє представництво в державі-терористі вже після початку російської агресії 2014 року", –відзначають в агентстві.

Серед проєктів – будівництво трьох станцій Великої кільцевої лінії Московського метрополітену, Транскордонної канатно-підвісної дороги через річку Амур між російським Благовіщенськом та китайським Хейхе з пасажирським терміналом, п'ятої ділянки національної автомагістралі "Москва – Казань" тощо.

Нагадаємо, Росія та Китай обговорюють будівництво тунелю, який з'єднає Крим із державою-агресоркою.

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