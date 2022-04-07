"Назначенці", яких "бацько" призначив: Сухомлин закликав виключити міста Білорусі з проєкту "Угода мерів"

Житомир став учасником ініціативи 2017-го.

Мер Житомира Сергій Сухомлин закликав виключити очільників білоруських міст з проєкту "Угода мерів", яка об’єднує європейські місцеві муніципалітети.

Про це житомирський міський голова повідомив у своєму відеозверненні у Facebook.

Сухомлин також оприлюднив лист свого звернення. У ньому він закликає припинити фінансування міст Республіки Білорусь. Крім того, просить перенаправити кошти, які було заплановано для білоруських підписантів, на підтримку українських міст-членів угоди.

"Серед підписантів цієї угоди - сотні європейських міст, міст різних країн, зокрема з Білорусі. Підписантами цієї угоди були білоруські мери. Мери тих міст, з яких злітали літаки, де базувалися російські війська, з яких запускають ракети, зокрема і по Житомиру. Житомир був одним з перших міст в Україні, яке приєдналося до даної ініціативи. Житомир сьогодні є першим містом в Україні, яке вимагає від всесвітньої організації, від всіх мерів виключити з цієї угоди білоруські міста. Там немає мерів, там є "назначенці", яких "бацько" поставив керувати містами. Ми їх не чули, зате чули їхні ракети", - сказав Сергій Сухомлин.

До слова, український Житомир приєднався до глобальної ініціативи 2017-го. "Угода мерів" - це ініціатива Європейської Комісії. Підписанти беруть на себе добровільні зобов'язання впровадити вимоги ЄС щодо скорочення викидів CO2 щонайменше на 20% через реалізацію енергоощадних заходів та поширення використання поновлюваних джерел енергії.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський не впевнений, що Білорусь відкрито не вступить у російську війну проти України. Глава держави наголосив в інтерв'ю українським ЗМІ: "Ракети летіли від нього (Лукашенка - Ред.). Він прекрасно це розуміє".

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