"Назріває стратегічна проблема": військовий експерт про ситуацію на фронті

Головна проблема полягає в тому, що росіяни намагаються виграти час на підготовку.

Росія має намір переформатувати кадрові війська та підвищити їхню боєздатність. Цей аспект потрібно враховувати.

Про це розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Дивлячись на тактичну обстановку, важливо враховувати стратегічну проблему, яка назріває", – сказав він.

Діють за старим сценарієм

Як зазначає експерт, окупанти стали частіше використовувати так званий "Шторм-Z" для піхотних штурмів. Завдяки цьому війську агресора вдалося відновитися. Ідентична ситуація була з ПВК "Вагнер" – тоді загарбники певною мірою змогли зекономити кадрову армію, відновитися від поразок у 2022 році та підготуватися до кампанії 2023 року.

"Росіяни пішли на цю "гру", використовували штурмовиків, зеків, щоб виснажувати наші війська і готувати свої кадрові", – повідомив він.

За словами Киричевського, наразі росіяни намагаються виграти час.

Раніше йшлося про те, що на Авдіївському напрямку від 10 жовтня ворог просунувся в деяких місцях на півтора – два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало.

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