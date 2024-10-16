Назвалася жінкою, а торік пройшла ВЛК як чоловік: на Закарпатті прикордонники затримали дивну особу

Прикордонники не дозволили виїхати до Угорщини людині, у документах якої за рік дивним чином змінилася стать.

На Закарпатті у вівторок, 15 жовтня, прикордонники виявили особу, яка намагалась виїхати за кордон за підробленими документами, які раптом перетворили її з військовозобов'язаного чоловіка на жінку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.

"Увечері у пункт пропуску "Лужанка" прибула особа, яка намагалася виїхати в Угорщину за документами, виданими на ім’я 25-річної уродженки Одеси. Її паспорт для виїзду за кордон та повторне свідоцтво про народження були видані лише у серпні-вересні цього року", – йдеться у повідомленні.

На кордоні затримали жінку, яка торік пройшла ВЛК, як чоловік / Фото: ДПСУ

Подальша перевірка встановила, що у липні минулого року вказана особа проходила ВЛК і у військово-облікових документах значилась як чоловік з військово-обліковою спеціальністю "робітник підсобний будівельних робіт".

Вказана особа не змогла пояснити дивну різницю у своїх документах чи надати будь-які інші документи, які могли б підтвердити її особу. Тому прикордонники не дозволили особі виїхати за межі України та повідомили у поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме – використання підроблених документів (ст. 358 ККУ). В разі доведення вини у суді правопорушнику загрожує покарання від штрафу до обмеження волі терміном до двох років.

Нагадаємо, теща і зять планували виїзд за кордон, прикидаючись "молодятами". 56-річна жінка і 39-річний чоловік стверджували, що їдуть до Німеччини на лікування.

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