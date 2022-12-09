Назвали два популярні додатки-навігатори, через які російські спецслужби шпигують за українцями

Зібрана Yandex та 2GIS інформація повинна передаватися відповідним підрозділам ФСБ РФ.
Центр протидії дезінформації при РНБО застерігає українців, що за допомогою додатків-навігаторів Yandex та 2GIS російські спецслужби шпигують.
Про це йдеться на офіційній сторінці ЦПД у телеграм-каналі.
Там зауважують, що незважаючи на блокування доступу до додатків в Україні, багато українців й надалі користуються ними для навігації і, таким чином, допомагають РФ отримувати дані про скупчення транспорту на дорогах, перешкоди та блокпости, а також маршрути для їхнього обходу.
Згідно з державними правилами зберігання інформації, що діють в РФ, Yandex та 2GIS зобов’язані зберігати відомості про:
- реєстрацію користувача;
- послуги, надані користувачу із зазначенням часу надання;
- зміну чи доповнення користувачем реєстраційних даних;
- оброблення повідомлень із зазначенням інформації про їхніх адресатів.
Втім, зібрана Yandex та 2GIS інформація повинна передаватися відповідним підрозділам ФСБ РФ.
Нагадаємо, в РНБО розвіяли фейк пропагандистів РФ про безліч загиблих українських військових під Бахмутом.
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