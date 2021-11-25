"Назвали мене п*дором і геєм": солдат-контрактник розповів про цькування в армії в Запоріжжі через сексуальну орієнтацію

"Назвали мене п*дором і геєм": солдат-контрактник розповів про цькування в армії в Запоріжжі через сексуальну орієнтацію

Після булінгу контрактника перевели до іншого підрозділу.

Військовослужбовець Влад Матвєєв, вже понад два роки служить за контрактом в ЗСУ. Через те, що співслужбовці дізналися про його нетрадиційну сексуальну орієнтацію, він став об'єктом булінгу. Про це стало відомо після публікації його історії у виданні Центру прав людини ZMINA. Омбудсманка Людмила Денісова одразу ж через соцмережі звернулася до міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль ситуацію. Нещодавно військовослужбовця перевели із Запорізької області до Одеської. Перед цим його відселили від тих, хто його булив, а потім перевели в інший підрозділ, де з ним працюють психологи.

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Історію хлопця розповідає Суспільне.

Співслужбовці скопіювали особисте листування, а потім принижували та шантажували

Як розповів Влад, він служив у військовій частині в Запоріжжіі, де він став об'єктом булінгу через свою орієнтацію.

Все почалося з того, що 14 листопада він дав співслужбовцеві телефон, щоб той зателефонував додому батькам. Той порився в особистій переписці і скопіював її. З повідомлень було зрозуміло, що хлопець належить до ЛГБТ-спільноти. Про це стало відомо іншим співслужбовцям Влада, і ті почали його булити і шантажувати.

“Строковики думали, що через те, що вони розкажуть, що я такий, щось зміниться. Я сказав, — ви дізналися і що змінилося? На ранковому шикуванні назвали мене п*дором і геєм", - розповідає Влад.

Хлопець написав рапорт на ім'я керівника з приводу цькування і вказав причетний до нього. За словами Влада, його комбат в приватній розмові сказав йому, що приналежність до ЛГБТ не вважається прийнятною в армії.

Після розголосу дізналася мама і брат

Як розповідає Влад, він пережив сильний стрес, зокрема, й через те, що через розголос у ЗМІ про його сексуальну орієнтацію дізналася його мама і брат. Зараз Влад працює з психологом. Він говорить, що булери мають бути покарані, щоб подібні випадки не траплялися з іншими військовослужбовцями.

"Я хочу, щоб в армії були ознайомлені з тим, що є люди, які належать до ЛГБТ-спільноти, і що їх не треба чіпати, що вони такі ж нормальні люди, як всі інші", - говорить Влад.

На захист контрактника стала омбудсманка

20 листопада на випадок з Владом відреагувала на своїй сторінці у фейсбук уповноважена Верховної Ради України із прав людини Людмила Денісова.

"Звертаюся до Міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль питання щодо здійснення службового розслідування за вказаним інцидентом, в тому числі щодо дій командира батальйону, та вжиття заходів з метою недопущення дискримінації, зокрема за ознакою сексуальної орієнтації, в Збройних Силах України", - написала Людмила Денисова.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден дозволив трансгендерним американцям служити в армії, таким чином скасувавши заборону експрезидента Дональда Трампа.

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