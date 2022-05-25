Економічний паспорт українця: коли і хто отримає більше 600 тисяч гривень / Фото: pixabay.com

Назвалися теробороною і виманили у переселенки понад 24 тис. грн: на Прикарпатті судитимуть шахраїв

Назвалися теробороною і виманили у переселенки понад 24 тис. грн: на Прикарпатті судитимуть шахраїв

В Івано-Франківську шахраї виманили кошти у переселенка з Сумської області.

Інцидент стався у квітні на автовокзалі Франківська. Зловмисники, яким 19 і 21 рік, підійшли до жінок із дитиною та, назвалися представниками тероборони.

Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Після цього молодики попросили, аби переселені показали документи та особисті речі. Побачивши серед речей іноземну валюту, вони з корисливих мотивів повідомили, що за ухилення від декларування коштів вона має сплатити їм штраф – 24 500 гривень.

Введена в оману жінка передала кошти зловмисникам, наголошують у прокуратурі. Наразі розслідування за цим фактом завершено. Прокуратура міста скерувала до суду обвинувальний акт. Чоловіків будуть судити.

Як повідомлялося, шахраї вигадали нову схему ошуканства українців під час війни. Вони почали розсилати українцям фейкові повідомлення, у яких йдеться про нібито виплати допомоги від держави. Проте, задля того, аби її отримати, треба пройти термінову "перевірку карток".

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