Назвали російських хірургів, які могли випалити на тілі українського бранця напис «Слава России»

Журналісти оприлюднили нове розслідування, у якому встановили, хто з російських лікарів може бути причетним до випалювання напису «Слава России» та літери Z на тілі українського військовополоненого Андрія Переверзєва.

Про це повідомляють “Схеми”.

За даними розслідувачів, йдеться про хірургів із Краснодару — Юрія Кузнєцова та Андрія Крячка. Як зазначають журналісти, з початку повномасштабного вторгнення вони регулярно їздять до окупованого Донецька, привозять «гуманітарну допомогу» та беруть участь в операціях.

З’ясувалося, що напис на тілі бранця зробили під час операції 24 лютого 2024 року в найбільшій лікарні окупованого Донбасу — «Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні» (ДОКТМО). Саме до цього медзакладу, за інформацією журналістів, постійно приїжджають Кузнєцов і Крячко разом з колегами з так званої групи «Друзі медицини Донбасу», до якої входить близько двох десятків російських лікарів із різних регіонів.

У розслідуванні йдеться, що зібрані докази можуть свідчити: Кузнєцов і Крячко були в ДОКТМО саме в день, коли оперували Переверзєва, і тоді ж на його тілі могли випалити напис.

На це, за даними журналістів, вказують фото та відео з лікарні, які публікували російські медики, метадані одного з відео, інформація про перетин кордону Андрієм Крячком і його заїзд автівкою на окуповану територію, календар на одній зі світлин, який, ймовірно, підтверджує дату 24 лютого, а також свідчення місцевих медиків про залучення російських лікарів до операцій у ДОКТМО.

Журналісти повідомляють, що у своєму матеріалі відновлюють хронологію подій зими 2024 року та називають не лише ймовірно причетних російських лікарів, а й працівників донецької лікарні, які, на думку розслідувачів, не могли не знати про те, що сталося.

