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Назвалися працівниками банку: двоє мешканців Сум втратили заощадження з карток, повіривши шахраям
Поліція попереджає про шахраїв, які представляються працівниками банківських установ.
Двоє сумчан втратили свої заощадження з банківських карток, повіривши шахраям, які у телефонних розмовах з ними називалися працівниками банків.
Про це повідомила поліція Сумської області.
Літньому жителю обласного центру зателефонував невідомий, який назвався працівником банку, і повідомив, що банківську картку чоловіка заблоковано та, для її розблокування громадянину необхідно пройти верифікацію, назвавши пін-код та особисті данні. Хитрощами отримавши необхідну йому інформацію, зловмисник заволодів грошима пенсіонера у сумі майже 65 тисяч гривень.
За аналогічною злочинною схемою 15 500 гривень втратила ще одна мешканка Сум, сказавши невідомому по телефону конфіденційну інформацію про власну банківську картку.
У поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та розпочали слідчі дії. Правоохоронці закликають громадян мислити критично та обдумувати всі свої дії, аби не потрапити в тенета шахраїв.
Нагадаємо, на Буковині 15-річна дівчина шукала підробіток на літо, а «влипла» на пів мільйона.