Названа цифра, скільки українців мають намір повернутися з-за кордону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що потрібно, щоб люди поверталися.

На початку війни 95% українців, які виїхали за кордон, мали намір повернутися до України. Однак на сьогодні їх частка зменшилася до менш ніж 80%. Це зниження пояснюється проблемами з безпекою, відсутністю стабільної роботи та житла.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На сьогодні, за даними уряду України, близько 900 тисяч українців перебувають у Польщі, 1,3 мільйона — в Німеччині, а найбільша українська діаспора після цього перебуває в Чехії. Загалом за кордоном перебуває близько 7,5 мільйона українців, які розосереджені по інших країнах ЄС та світу.

Згідно з опитуваннями, на початку повномасштабного вторгнення Росії понад 95% українців бажали повернутися до України.

"Сьогодні, на жаль, війна триває довго. Відбулася адаптація українців, дітей, асиміляція. Сьогодні вже менше 80% українців готові повертатися і чекають на певні умови. Перший пріоритет — це безпека, також робота й житло. Але над цим нам треба працювати. І, власне, в цьому буде завдання Міністерства повернення українців чи Міністерства єдності", — заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, від 11 вересня в Естонії одноразову допомогу на оренду житла надаватимуть тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни.

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