Названа причина, чому найпопулярніший овоч в Україні коштує космічні гроші

Часник в Україні подорожчав через трудомісткість вирощування та зменшення внутрішньої пропозиції

Вартість часнику в Україні перевищила 100 грн за кілограм, що робить його найдорожчим овочем на ринку. Висока вартість обумовлена кількома факторами.

Про це пише у своєму матеріалі РБК - Україна.

Роздрібні ціни на часник у магазинах варіюються від 110 до 250 грн за кілограм. Такі високі ціни мають кілька причин.

По-перше, часник є трудомісткою культурою, що потребує значних зусиль для вирощування. Процес потребує багато ручної праці, що підвищує витрати на виробництво. Крім того, обмежені площі для вирощування часнику порівняно з іншими овочами також впливають на його високу ціну. Через менший обсяг виробництва, внутрішня пропозиція обмежена, що веде до підвищення цін.

Ще однією причиною є імпорт часнику. Через логістичні труднощі, зокрема внаслідок війни, вартість імпорту зросла. Це додатково підвищує ціну на ринку. Часник, незважаючи на свою високу ціну, залишається популярним продуктом завдяки своєму пікантному смаку та аромату, що забезпечує постійний попит.

Погодні умови цього сезону також негативно вплинули на врожайність. Спекотне літо і несприятливі кліматичні умови зменшили якість та кількість врожаю часнику. Це ще більше обмежило пропозицію на ринку, що також стало фактором підвищення цін.

Середня оптова ціна на часник складає 110 грн/кг, що на 13,6% менше ніж минулого року. Водночас роздрібні ціни у магазинах вищі. У мережі АТБ імпортний часник із Китаю на 9 вересня 2024 року коштує 139,95 грн/кг. У супермаркетах "Сільпо" ціна варіюється від 174 до 249 грн/кг для молодого часнику. У мережі VARUS часник продають за 167,9 грн/кг, а у NOVUS ціна складає 134,9 грн/кг. В Metro ціна вагового часнику досягає 181,9 грн/кг.

Завдяки постійному попиту на часник, його висока ціна продовжує залишатися актуальною на ринку, незважаючи на сезонні коливання та економічні труднощі.

Нагадаємо, цьогорічна аномальна засуха суттєво зменшила врожайність картоплі в Україні. Через це ціни на картоплю значно зросли, що пов'язано із зростанням попиту з боку оптових компаній і роздрібних мереж.

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