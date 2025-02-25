Названа сума, яка потрібна для повоєнного відновлення України — цифра шокує

Світовий банк вже визначив 348 пріоритетних проєктів на суму 17 мільярдів доларів.

Потреби на відбудову України за наступні 10 років оцінюють у 524 мільярди доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, посилаючись на новий звіт Світового банку RDNA4.

Оновлені дані вказують, що сума зросла на 38 мільярдів порівняно з попередньою оцінкою.

"Держава вже визначила основні принципи відбудови. Це принцип build back better. Принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності. Але головний принцип — відбудова має відбуватися вже зараз", — йдеться в повідомленні.

Світовий банк вже визначив 348 пріоритетних проєктів на суму 17 мільярдів доларів, з яких 7 мільярдів вже визначені як часткове або повне фінансування певних напрямків.

"Дякую Світовому банку за ретельну та якісну оцінку збитків і потреб України. Її результати будуть базою для планування відновлення на найближчий період часу", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, Шмигаль заявив, що Україна 2025 року витратить на оборону 26% від загального ВВП.

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