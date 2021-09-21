Названі дороги до заповідників і парків, які уже відновили за програмою "Велике будівництво"

Названі дороги до заповідників і парків, які уже відновили за програмою "Велике будівництво"

Зокрема, відремонтовані шляхи ведуть до Світязя, "Софіївки", Хортиці.

Укравтодор другий рік поспіль у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлює маршрути до мальовничих туристичних локацій України, серед яких чимало заповідників і парків.

В агентстві розповіли, що встигли зробити за цей час.

Вже відремонтовані або перебувають в стадії ремонту дороги до 17 національних парків, 11 заповідників, 4 природних парків, 2 ландшафтних парків, 6 пам’яток природи.

"Комфортну подорож можна здійснити до біосферного заповідника "Асканія Нова" – представника України на Всесвітньому конкурсі New 7 Wonders of Nature-2009. Цього року під’їзд до заповідника було відновлено по всій протяжності – 22,4 км", - повідомляє Укравтодор.

Вперше за пів століття відремонтували близько 50 км доріг до Шацького національного природного парку, на території якого розташовано 23 озера, серед яких найглибше в Україні – Світязь.

Завдяки оновленому у 2020 році об’їзду Умані стала більш комфортною дорога до Національного дендрологічного парку "Софіївка", в той час як у Чернігівській області ремонтують 26 км доріг до Національного природного парку "Мезинський".

В роботі також шляхи до Національного природного парку "Залісся" - у межах Київської області ремонтують 43 км траси М-01, а також Верховинського природного парку і парку "Гуцульщина" на Івано-Франківщині – на під’їздах укладають нове покриття.

"Острів Хортиця – одне із Семи чудес України – сполучатиметься з берегами Дніпра автотранспортною магістраллю. Природний заповідник "Дніпровсько-Орільський", загальною площею понад 3 700 га. На території росте 9 видів рослин, занесених до Червоної книги України, та 50 рідкісних для Дніпропетровщини видів. До заповідника веде автошлях Н-31, 28 км якого цьогоріч було збудовано", - перераховують в автодорі.

Також оновлюють дороги до дендропарку "Веселі Боковеньки" на Кіровоградщині та заповідника "Розточчя" у Львівській області.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у 2021 році за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" буде відремонтовано і побудовано 6 500 км доріг.

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