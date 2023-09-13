Названо два міста з найбільшими ризиками під час опалювального сезону

Енергетичні регіони Києва та Одеси дуже енергомісткі та абсолютно дефіцитні.

Під час опалювального сезону найбільші ризики мають Київ та Одеса.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

“Ці два регіони, по-перше, дуже енергомісткі, тобто вони потребують великої кількості енергії в обидва міста. А, по-друге, енергетичні регіони цих обох міст є абсолютно дефіцитними”, – пояснив він.

За словами експерта, наразі реалізуються проєкти, спрямовані на покращення стану справ в Києві і Одесі. Утім, за його словами, реальний графік показує, що вони будуть реалізовані не в листопаді, а приблизно в січні-лютому 2024 року.

Водночас Олександр Харченко наголосив, що достатньо ризикованою також є ситуація в Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому, Кременчуці.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко пояснив, чому проходження опалювального сезону в Україні буде складним.

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