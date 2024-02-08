Оголошено імена, якими найчастіше і найрідше називали дітей 2023 року в Україні

Дівчаток найчастіше називали Аннами, Вікторіями та Євами, а хлопчиків – Андріями, Артемами та Богданами.

Міністерство юстиції опублікувало добірку імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у другому півріччі 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі.

Найчастіше під час державної реєстрації народження дітей називали так:

дівчаток – Анна , Вікторія , Єва , Злата , Катерина , Мирослава , Марія , Мілана , Софія , Соломія ;

, , , , , , , , , ; хлопчиків – Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.

Найрідше називали такими іменами:

дівчаток – Джульєта , Юстінія , Жива , Лієль , Каталєя , Мілада , Шеру , Марселіна , Роксана , Стефанія , Гната ;

, , , , , , , , , , ; хлопчиків – Відар, Ілай, Ксав'єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Нагадаємо, у першому півріччі 2023 року найпопулярнішими іменами стали: Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія, Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

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