Оголошено імена, якими найчастіше і найрідше називали дітей 2023 року в Україні

Дівчаток найчастіше називали Аннами, Вікторіями та Євами, а хлопчиків – Андріями, Артемами та Богданами.
Міністерство юстиції опублікувало добірку імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у другому півріччі 2023 року.
Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі.
Найчастіше під час державної реєстрації народження дітей називали так:
- дівчаток – Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія;
- хлопчиків – Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.
Найрідше називали такими іменами:
- дівчаток – Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, Роксана, Стефанія, Гната;
- хлопчиків – Відар, Ілай, Ксав'єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.
Нагадаємо, у першому півріччі 2023 року найпопулярнішими іменами стали: Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія, Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.
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