Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Оголошено імена, якими найчастіше і найрідше називали дітей 2023 року в Україні

Оголошено імена, якими найчастіше і найрідше називали дітей 2023 року в Україні

Як називали в Україні дітей 2023 року / Фото: pixabay.com

Дівчаток найчастіше називали Аннами, Вікторіями та Євами, а хлопчиків – Андріями, Артемами та Богданами.

Міністерство юстиції опублікувало добірку імен, якими в Україні найчастіше і найрідше називали малюків у другому півріччі 2023 року.

Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі.

Найчастіше під час державної реєстрації народження дітей називали так:

  • дівчаток – Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія, Соломія;
  • хлопчиків – Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр

Найрідше називали такими іменами: 

  • дівчаток – Джульєта, Юстінія, Жива, Лієль, Каталєя, Мілада, Шеру, Марселіна, РоксанаСтефанія, Гната;
  • хлопчиків – Відар, Ілай, Ксав'єр, Авель, Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян.

Нагадаємо, у першому півріччі 2023 року найпопулярнішими іменами стали: Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія, Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація