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Названо кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців — актуальні дані

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Названо кількість зниклих безвісти українських військовослужбовців — актуальні дані

Фото: Право на владу

65% зниклих безвісти, згідно зі статистикою, живі й перебувають у полоні.

В Україні вважають зниклими безвісти понад 7 тисяч військовослужбовців. Такі дані наводяться на квітень 2023 року.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко під час телемарафону.

"Кількість така дійсно є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", - заявив він.

За словами Котенка, близько 65% зниклих безвісти, згідно зі статистикою, живі й перебувають у полоні.

Нагадаємо історію українського бійця, якого відшукали родичі завдяки фото у соцмережах, що виклав небайдужий знайомий Івана. Військовий зник біля Бахмута наприкінці лютого. Через втрату пам'яті внаслідок важкого поранення він не шукав своїх рідних. 

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Дата публікації
Перегляди
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