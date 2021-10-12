Названо області, де найбільша і найменша заповненість "ковідних" відділень: перелік

Більшість пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 у Донецькій області перебувають на кисневій підтримці.
В Україні станом на 12 жовтня Донецька область лідирує за заповненістю "ковідних" відділень. В регіоні вже зайнято 74,5% ліжок хворими на коронавірус.
Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус_інфо".
Так, у Донецькій області станом на 12 жовтня до лікарень госпіталізовано 2 233 особи з COVID-19. На другому місці опинилася Запорізька область — 69,4% (1793 особи), третє посіла Харківщина — 68,9% (3159 осіб).
Натомість, у Кіровоградській області зафіксовано найнижчий показник заповненості "ковідних" відділень в Україні — 22,6%. До лікарень госпіталізовано 181 особу.
Крім того, у Донецькій області 72,5% пацієнтів серед госпіталізованих із COVID-19 перебувають на кисневій підтримці. Також до першої трійки цього антирейтингу увійшли Одеська область, де 68,6% хворих потребують кисневої підтримки, та Запорізька (67,2%).
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