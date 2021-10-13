Названо шість областей України із найзагрозливішою ситуацією з COVID-19

Прогноз НАН базувався на даних про доступність обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показниках смертності.

В Україні найзагрозливіша ситуація, пов'язана з COVID-19, наразі у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.

Про це йдеться в прогнозі вчених Національної академії наук України.

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Так, ситуацію у згаданих областях називають найзагрозливішою з погляду доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності. Сказано, що в деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль.

Крім того, у низці регіонів Сходу та Півдня країни, а також на Житомирщині, Сумщині й у Чернівецькій області фіксують найвищі темпи госпіталізації.

Також на Буковині найбільша (після Луганської області) кількість летальних випадків у розрахунку на 100 тис. населення. Третю позицію за цим показником посідає Житомирська область, а далі - Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Харківська області – з показником близько 6 летальних випадків на тиждень на 100 тис. населення.

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"Захворюваність у Києві лишається істотно нижчою, ніж загалом у країні, з огляду на дані про інтенсивність госпіталізацій та виявлення захворюваності, демонструючи також відносно слабкі показники зростання (особливо випадків хвороби). Водночас, кількість позитивних тестів зростала несподівано швидко, що може свідчити про приховане зростання захворюваності. Крім того, доволі швидко у столиці зростала кількість летальних випадків", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали області, де найбільша і найменша заповненість "ковідних" відділень. Перелік за цим посиланням.

Як повідомлялося, Херсонська область через погіршення ситуації з COVID-19 переходить до "червоної" зони карантину. Обмеження почнуть діяти від 15 жовтня.

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