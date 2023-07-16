Захистимо всю Європу: Зеленський у річницю ухвалення Декларації звернувся до українців

Президент особливо відзначив воїнів, які за останні дні проявили максимум своєї хоробрості й ефективності.

Увечері, 16 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Президент нагадав, що Україна відзначає сьогодні 33-тю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет. Він запевнив, що наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету.

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"Це вже очевидно всім у світі. І хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе. Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки й слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою й рішучістю наших людей", – сказав глава держави.

На думку Зеленського, як тільки український повітряний щит стане достатньо міцним, Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору.

"Безпека нашого континенту починається тут, суверенітетом і силою України", – вважає президент.

Також він особливо відзначив воїнів, які цими днями проявили "максимум своєї хоробрості й ефективності заради України".