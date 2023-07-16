Захистимо всю Європу: Зеленський у річницю ухвалення Декларації звернувся до українців

Президент особливо відзначив воїнів, які за останні дні проявили максимум своєї хоробрості й ефективності.
Увечері, 16 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Президент нагадав, що Україна відзначає сьогодні 33-тю річницю ухвалення Декларації про державний суверенітет. Він запевнив, що наша держава ніколи не відмовиться від свого суверенітету.
"Це вже очевидно всім у світі. І хоч би яким був російський терор, ми знаємо, що українська свобода все одно збережеться, все одно переможе. Щороку Україна ставатиме лише міцнішою та допомагатиме іншим вільним націям берегти суверенітет і будувати спільну безпеку. Україна це може. Може завдяки тому, що рядки й слова з наших фундаментальних державних документів підтверджуються силою й рішучістю наших людей", – сказав глава держави.
На думку Зеленського, як тільки український повітряний щит стане достатньо міцним, Україна забезпечить реальну свободу й захищеність усієї Європи від російського терору.
"Безпека нашого континенту починається тут, суверенітетом і силою України", – вважає президент.
Також він особливо відзначив воїнів, які цими днями проявили "максимум своєї хоробрості й ефективності заради України".
- Солдат Олександр Шульга, механік-водій танкового батальйону 33-ї окремої механізованої бригади.
- Солдат Олександр Левченко, командир бойової машини "Бредлі" 47-ї окремої механізованої бригади.
- Солдат Андрій Головко, командир відділення вогневої підтримки 79-ї окремої бригади ДШВ.
- Майор Тетяна Гумеля, 110-та окрема бригада територіальної оборони.
- Сержант Олександр Олівко, 3-тя окрема штурмова бригада, командир кулеметного відділення.
- Молодший сержант Владислав Дацький, 3-тя окрема штурмова бригада, головний сержант штурмового взводу.
- Старший лейтенант Ігор Дикун, Герой України, командир розвідбату. 5-та окрема штурмова бригада.
- Лейтенант Олександр Коваленко, Герой України, командир 2-ї штурмової роти 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар".
- Старший солдат Максим Шевцов, солдат Андрій Хмілевський, молодший сержант Богдан Максимов. Усі троє – воїни 80-ї окремої бригади ДШВ.
- Старший лейтенант Євгеній Марциненко та солдат Олександр Дудун – воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.
- Старший лейтенант Олег Спічак та молодший сержант Сергій Саргсян – воїни 123-ї окремої бригади територіальної оборони.
- Капітан-лейтенант Микола Сопко і старшина другої статті Сергій Тарасов – воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.
Раніше президент Володимир Зеленський розповів подробиці візиту президента Південної Кореї до України.
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