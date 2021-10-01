Назвав українськомовних "рагулями": у Харкові ресторатор потрапив у мовний скандал (відео)

Співвласник чебуречної посперечався з покупцем через українську мову.

У Харкові у кафе, де продають чебуреки, продавець та співвласник закладу назвав україномовних громадян рагулями.

Про інцидент у харківському закладі громадського харчування розповів активіст Сергій Стерненко.

За його словами, чоловік на ім'я Владислав прийшов до закладу і хотів зробити замовлення, а продавець і один із співвласників закладу відмовився спілкуватися з ним українською і назвав українськомовних українців "рагулями".

"Чому я маю говорити саме українською, а не китайською. Для мене це - насильство і для 99,9% людей, які до мене сюди приходять. Я живу в Україні, на жаль", - сказав чебуречник.

Пізніше його колега, ще один співвласник закладу, перпросив за свого партнера перед покупцем.

Слід зазначити, що з 16 січня діяти почав "Закон про мову". Він гарантує кожному обслуговування державною мовою. Учасники спілкування можуть перейти на іншу мову за обопільної згоди, втім, перше звертання до клієнта має бути українською. За порушення Закону доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, що у Миколаєві викладачу інституту права Національного університету "Одеська юридична академія" Сергію Шубіну оголошено догану за антиукраїнські висловлювання у соцмережі. Професор у коментарях під своїм дописом назвав українську мову "блювотою"

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