Відомий український блогер Олексій Голобуцький обурився з приводу хайпу, який здійнявся навколо виступу Світлани Лободи у Франції на весіллі голкіпера норвезького «Буде-Глімт» Нікіти Хайкіна, якого у мережі назвали «російським» футболістом.

«Тут Богдан Беспалов дорікнув Світлані Лободі, що вона посміла виступити на весіллі футболіста Нікіти Хайкіна у французькому Антібі. При цьому назвав Хайкіна з якогось переляку «російським» футболістом. Мабуть, у гонитві за дешевим хай пом», - пише Голобуцький.

Блогер висунув заперечення з приводу «російськості» Хайкіна.

«Нікіта Хайкін - такий же «російський» футболіст, як, скажімо, Тарас Шевченко – «російський» митець (бо він же навчався у Петербурзькій академії мистецтв, якщо хтось забув)», - зазначив Голобуцький.

Він навів кілька фактів з біографії футболіста. Зокрема, Хайкін народився в Ізраїлі і має ізраїльське та британське громадянства. Тривалий час живе в Норвегії, одружився на норвежці, грає за найуспішніший клуб «Буде-Глімт», з яким вже чотири рази ставав чемпіоном країни. Грав також у Британії.

За даними Голобуцького, Хайкін відмовився брати спортивне російське громадянство і наразі закінчує в Норвегії процес натуралізації.

Отримання норвезького громадянства дозволить голкіперу виступати на Чемпіонаті світу-2026, куди Норвегія має непогані шанси потрапити.

«За регламентом ФІФА, іноземець, який хоча б раз грав за збірну однієї країни, ніколи не зможе грати за іншу. Норвежці, гадаю, цей регламент читали і не полінувалися перевірити, чи грав Хайкін за росіян. Це ж треба такому статися – ні!» - наголосив блогер.

Тому, на його переконання, приводу для хайпу із виступом Лободи на весіллі Хайкіна немає.

«Таким чином трактуючи факти, можна тільки росіянам підігрувати. Вони точно подякують за подаровану їм зірку футболу, до якої вони не мають жодного стосунку.

Перевіряйте факти, не лінуйтесь. Для ментального здоров’я корисно. І не будете виглядати невігласами чи російськими іпсошниками». – додав блогер.