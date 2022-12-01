НБУ може погіршити прогноз зростання економіки України через постійні обстріли інфраструктури

НБУ погіршить прогноз зростання економіки України через обстріли інфраструктури нашої держави. Нацбанк на наступному тижні розгляне вплив блекауту на економіку та оприлюднить новий макропрогноз.

Про це в інтерв’ю “Forbes Україна” розповів голова Нацбанку Андрій Пишний.

“У базовому сценарії макропрогнозу ми враховували ризик, що внаслідок активізації обстрілів можуть бути недоступні до 40% потужностей, що генерують. Водночас ми припускали, що доступ до енергопостачання вдасться досить швидко відновлювати”, — наголосив голова НБУ.

Також він додав, що ситуація після обстрілу з боку російських окупантів 23 листопада була досить дроматичною. І якщо удари продовжаться, вплив на прогноз може виявитися значно потужнішим. Оновлені ж цифри макропрогнозу планують оприлюднити у січні 2023 року.

“Прогнози в нинішніх умовах — цікава матерія. Вони залежать від балансу оптимізму та песимізму у припущеннях. У разі ймовірність реалізації припущень перевищує 50%. Припущення, з якими ми виходили на спілкування з місією МВФ, багато в чому знаходять підтвердження з боку Фонду”, — підкреслив Андрій Пишний.

Окремо він зазначив, що удари по енергетичній інфраструктурі вже перевищують жовтневі оцінки. Тому НБУ, ймовірно, погіршуватиме прогнози економічної активності.

Що відомо про масовані обстріли енергетичної інфраструктури України

Росіяни неодноразово вдавалися до запуску ракет по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього в нашій державі почали діяти аварійні відключення світла.

23 листопада росіяни вкотре бомбили українські ТЕЦ, через що в 11 областях країни вимкнули світло, воду та опалення. Повний блекаут у деяких регіонах діяв добу, в когось світло з'явилося вже через кілька годин після повного знеструмлення.

Станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. Живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях.

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